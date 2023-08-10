Свёнтек — о победе в матче турнира в Монреале: хорошо иметь препятствия и преодолевать их

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) с чешской спортсменкой Каролиной Плишковой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

«Конечно, хорошо иметь препятствия и преодолевать их. Первый матч получился непростым, но я рада, что смогла сохранить стабильность и закрыть соперницу в первом сете. Всё же, две недели назад я играла в Варшаве и теперь сменила континент, поэтому это немного сказывается на состоянии», — сказал Свёнтек после матча.

В следующем раунде соревнований Свёнтек сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой. Напомним, турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа, общий призовой фонд составляет $ 2 788 468.