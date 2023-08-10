Тарпищев объяснил, почему теннисисты из России продолжают играть на международных турнирах

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о выступлениях российских теннисистов на международных соревнованиях в условиях отстранения большей части атлетов из России от турниров.

«Прессинг и давление обстановки влияют на любого спортсмена – это психология. Поэтому я очень благодарен девочкам и ребятам, которые с этим справляются. У них нет никакой истерики, а стресс есть, но по качеству игры это не заметно совсем. Они по-прежнему показывают прекрасные результаты. Мы всё-таки счастливый вид спорта, и я поясню, в каком понимании. В своё время профессиональные организации приняли правила игры со всеми турнирами, где спортсмены допускаются на соревнования по рейтингу и без привязки к национальной принадлежности, и этот пункт незыблем. И сейчас профессиональные организации не пошли ни на какие уступки, они придерживаются этого правила.

Единственное, нам сложно было добиться, чтобы наша молодёжь от 13 до 18 лет играла. Здесь много факторов. Но главное, что организация Tennis Europe проголосовала и дала возможность нам выступать – это дорогого стоило. Недаром, что теннисное сообщество называют «теннисной семьёй». Не было ни одного случая, чтобы кто-то отказался играть против наших, в отличие от других видов спорта, и не было случая, чтобы кто-то выступал грубо тет-а-тет против наших, настаивая на своей позиции, потому что для профессиональных организаций политическая часть не главная. И это, кстати говоря, соответствует уставу МОК, что «спорт вне политики».

Когда в прошлом году нас не допустили на Уимблдон, всё мировое сообщество спортсменов стало как бы невольно на нашу сторону. И ATP принимает решение не давать очки за Уимблдон, ещё и штрафует их на миллион долларов. И важно, что спортсмены пошли на это, согласились, что не будет рейтинговых очков. Но я приведу пример, как пострадал Новак Джокович. До Уимблдона он был третьей ракеткой мира, выиграл Уимблдон и стал восьмым. Почему? А потому, что у него сгорели прошлогодние очки, а новые не начислялись. Так пострадали все игроки топ-200, но никто не пошёл оспаривать решение. Вот почему теннис – особый случай. Во многом, наверное, это потому, что спортсмены друг друга знают с детства, работает психология. Вы знаете друг друга с детства, у вас нет конфликтов, кроме как соперничества на корте.

Возвращаясь к вопросу о деятельности и успехах федерации и наших спортсменов: с 1 января до сегодняшнего дня у нас 309 турнирных побед за полгода. По итогам прошлого сезона у нас было 580 турнирных побед, одержанных в 73 странах мира. Проблем с перемещением нет. Единственное – дороговизна билетов. Так что игровой практики у нас хватает, календарь не потерялся», — сказал Тарпищев в интервью Анастасии Мыскиной, российской теннисистке, чемпионке «Ролан Гаррос» — 2004 на YouTube.