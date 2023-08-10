«Всё зависит от родителей». Тарпищев — о возможной смене гражданства Андреевых и Корнеевой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о возможности смены спортивного гражданства российских теннисисток Мирры и Эрики Андреевых, Алины Корнеевой и Ксении Ефремовой. Глава организации подчеркнул, что эти процессы нельзя в полной мере спрогнозировать.

«Этот процесс не может быть до конца управляемым, потому что звёзды рано родились, им ещё пока немного лет и всё зависит от родителей. Наверное, мы счастливые люди, потому что если учитывать всё давление вокруг, то за последние три года только Варвара Грачёва сменила гражданство на французское. Всё же это непрогнозируемые процессы», — сказал Тарпищев в интервью Анастасии Мыскиной, российской теннисистке, чемпионке «Ролан Гаррос» — 2004 на YouTube.