Матч Пегулы и Свёнтек был прерван музыкой, после этого американка проиграла тай-брейк
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В полуфинальном матче на турнире WTA-1000 в Торонто (Канада) с участием первой ракетки мира, польской теннисистки Иги Свёнтек и третьей ракетки мира, американки Джессики Пегулы произошёл необычный инцидент. Розыгрыш на подаче Свёнтек на тай-брейке во втором сете при счёте 4:3 в пользу Пегулы был прерван заигравшей из динамиков песней «Cotton Eye Joe».
После остановки американка не сумела выиграть ни одного очка на тай-брейке и упустила сет, проиграв четыре очка подряд. Тем не менее Пегула добилась итоговой победы в матче со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.
В течение своей карьеры 29-летняя Пегула выиграла два трофея в WTA-туре: в 2019 году на турнире WTA-250 в Вашингтоне (США) и в 2022 году на WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).
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