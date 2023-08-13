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Бадоса опубликовала фото с празднования дня рождения Циципаса

Бадоса опубликовала фото с празднования дня рождения Циципаса
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Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях фото с празднования дня рождения двукратного финалиста турниров «Большого шлема», пятой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса. Вчера, 12 августа Стефаносу исполнилось 25 лет.

«Именинник», — подписала забавный снимок Бадоса.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

Ранее Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), испанке пока не удаётся окончательно восстановиться после травмы спины. На данный момент он не провела ни одного турнира после Уимблдона.

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