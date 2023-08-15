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Азаренко в двух сетах переиграла Крейчикову в первом круге WTA-1000

Азаренко в двух сетах переиграла Крейчикову в первом круге WTA-1000
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В Цинциннати (США) состоялся матч первого круга турнира категории WTA-1000 с участием белорусской теннисистки Виктории Азаренко (18-я ракетка мира) и представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (11-я ракетка мира). По итогам встречи в следующий круг прошла Азаренко, добившаяся победы в двух сетах (6:3, 7:5).

Матч продолжался 1 час 50 минут. Обе теннисистки выполнили по два эйса, но у Крейчиковой было на две двойных ошибки больше (8 — 6). Виктория реализовала четыре из шести брейк-пойнтов, а Барбора — два из пяти.

Первый сет Азаренко завершила с преимуществом в один брейк. Во второй партии Виктория, уступая со счётом 3:5, сумела выиграть четыре подряд гейма и довести матч до победы.

Во втором круге Азаренко встретится с победительницей противостояния Дженнифер Брэйди (США) — Донна Векич (Хорватия).

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 19:55 МСК
Виктория Азаренко
18
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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