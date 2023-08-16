Азаренко прокомментировала победу над Крейчиковой на турнире в Цинциннати
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18-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о победе над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (11-я в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу белоруски.
«Я просто боец и всегда буду продолжать борьбу, пока не сделаю всё правильно. Мой характер был таким с детства. Я росла не в самых лучших условиях, мне приходилось бороться за всё, и сейчас видно, как это сформировало мою личность», — сказала Азаренко после матча.
Во втором круге соревнований Азаренко сыграет с 22-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Донной Векич. Хардовый турнир в Цинциннати завершится 20 августа.
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