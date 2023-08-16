Потапова — Вондроушова: текстовая трансляция матча второго круга WTA-1000 в Цинциннати

Сегодня, 16 августа, состоится матч второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором 27-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (10-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована вторым запуском и начнётся не раньше 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Маркета Вондроушова во втором круге турнира в Цинциннати.

Напомним, Анастасия Потапова и Маркета Вондроушова три раза встречались на корте в официальных матчах. Две победы одержала чешская теннисистка, ещё один раз выиграла Потапова. Хардовый турнир в Цинциннати завершится 20 августа.