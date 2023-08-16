Потапова — Вондроушова: текстовая трансляция матча второго круга WTA-1000 в Цинциннати
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Сегодня, 16 августа, состоится матч второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором 27-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (10-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована вторым запуском и начнётся не раньше 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Маркета Вондроушова во втором круге турнира в Цинциннати.
Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 19:30 МСК
10
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
|1
|2
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27
Анастасия Потапова
А. Потапова
Напомним, Анастасия Потапова и Маркета Вондроушова три раза встречались на корте в официальных матчах. Две победы одержала чешская теннисистка, ещё один раз выиграла Потапова. Хардовый турнир в Цинциннати завершится 20 августа.
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