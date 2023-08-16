«Красивая». Азаренко отреагировала на новую фотосессию Бадосы

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях кадры с новой фотосессии.

«Привет», — подписала фотографии Бадоса.

На пост в числе прочих отреагировала двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко. «Красивая», — подписала фото белоруска.

Ранее 25-летняя Бадоса снялась с турниров категории WTA-1000 в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). Испанке пока что не удаётся окончательно восстановиться после травмы спины. На данный момент она не провела ни одного турнира после Уимблдона-2023. В лайв-рейтинге WTA Бадоса сейчас занимает 46-ю строчку, пока её имя числится в списках участниц US Open.