Не стала терпеть. Шарапову вывел из себя поступок сербки на турнире в Цинциннати в 2014-м

Российская теннисистка Мария Шарапова один раз за карьеру выигрывала «Мастерс» в Цинциннати. В 2011 году Мария в финале сломила сербку Елену Янкович (4:6, 7:6, 6:3).

Хороший шанс ещё раз взять титул в штате Огайо у Шараповой был в 2014 году. На её пути в полуфинале стояла другая именитая представительница Сербии Ана Иванович, трёхсетовый матч закончился не в пользу Марии – 2:6, 7:5, 5:7. В решающей партии россиянка вела с брейком, но упустила контроль за игрой после странного и неожиданного медицинского тайм-аута Иванович. Россиянка не стала сдерживаться и открыто выразила недовольство как во время игры, так и после неё.

Шарапова на «Мастерсе» в Цинциннати в 2014-м получила пятый номер посева, уступая Серене Уильямс, Симоне Халеп, Петре Квитовой и Агнешке Радваньской. Мария прошла американку Мэдисон Кис (6:1, 3:6, 6:3) и соотечественницу Анастасию Павлюченкову (6:4, 7:6), после чего в четвертьфинале справилась с куда более серьёзной соперницей в лице второй ракетки мира румынки Симоны Халеп (3:6, 6:4, 6:4).

Мария Шарапова на «Мастерсе» в Цинциннати в 2014-м Фото: Andy Lyons/Getty Images

В полуфинале соперницей Шараповой стала девятая сеяная Ана Иванович, которая на своём пути выбила американку Кристину Макхэйл (6:4, 6:0), а затем более именитых оппоненток — россиянку Светлану Кузнецову (6:2, 2:6, 6:3) и украинку Элину Свитолину (6:2, 6:3).

Мария считалась фавориткой матча с Иванович. На момент полуфинала Цинциннати россиянка вела 8:3 по личным встречам. Хотя последнее свидание теннисисток закончилось в пользу сербки – 6:1, 6:4 на майском грунтовом турнире в Риме. В столице Италии Иванович смогла прервать серию из семи поражений в противостоянии с Шараповой и стремилась продлить удачный для себя отрезок в Цинциннати.

Ана ударно провела первый сет. Иванович сделала брейк при счёте 2:1, уверенно брала свои подачи и цеплялась за чужие. Сербка не воспользовалась брейк-пойнтом в шестом гейме, но это лишь ненадолго отсрочило её победу в партии, завершившейся со счётом 6:2.

Второй сет Шарапова начала ещё хуже, чем первый. Мария уступала 0:4. Победа Иванович казалась неизбежной, но Шарапова собралась, взяла три подачи соперницы, пять геймов подряд при 2:5 и закрыла партию в свою пользу – 7:5. Мощный камбэк Марии уже заставлял верить в то, что триумф россиянки в этой встрече является более вероятным исходом.

Динамичный ход матча был прерван на старте третьего сета. Во втором гейме решающей партии при счёте 0:1, 15:15 на подаче Шараповой Иванович остановила игру и вызвала врача. После осмотра теннисистку попросили лечь на корт, измерили ей давление и дали таблетки. Всё это выглядело довольно странно, поскольку ранее никаких признаков проблем со здоровьем Ана не подавала.

Медицинский тайм-аут Аны Иванович Фото: Jonathan Moore/Getty Images

После паузы игра продолжилась. В третьем гейме Шарапова сделала брейк, затем отдала свою подачу, но исправилась и ещё раз взяла чужую. Медицинский тайм-аут вроде как выбил из ритма обеих теннисисток и привёл к череде глупых ошибок в их исполнении, но в конечном счёте бóльшую выгоду извлекла Иванович. В решающем розыгрыше при счёте 4:3 Мария допустила двойную ошибку на подаче и вместо комфортного лидерства с грядущим закрытием матча заметно усложнила себе жизнь.

«Проверьте её давление», — гневно произнесла Шарапова после подачи в аут, применяя активную жестикуляцию.

Шарапова исправилась за предшествующую оплошность и моментально сделала брейк. Мария подавала на матч в десятом гейме. Изначально дела шли так себе. Россиянка отыграла пару брейк-пойнтов при 15:40 и в итоге заработала два матчбола на «больше», но упускала их. Иванович каким-то непостижимым образом сравняла счёт в неблагоприятных для себя обстоятельствах — 5:5.

Затем Ана повела 6:5. Шарапова имела шанс отыграться на своей подаче и довести развязку до тай-брейка. В 12-м гейме Мария снова уступала 15:40, но на этот раз даже не сравняла счёт. Шарапова проиграла третью подачу подряд, а с ней сет и длившийся 2 часа 46 минут матч — 2:6, 7:5, 5:7.

На пресс-конференции Мария не стала скрывать своего недовольства медицинским тайм-аутом Иванович.

«На самом деле я так и не получила чёткого ответа, что это было. Я имею в виду, что не знаю причины медицинского тайм-аута Иванович. Мне никто не сказал, в чём была её проблема. Может, какой-то приступ паники. Я не знаю, для чего измеряют давление во время матча. Мы сегодня долго играли, и выглядела она вполне здоровой. Так что я не знаю, чтó с ней было. Сбил ли меня перерыв, взятый Иванович? Время для него было выбрано странноватое. Он взялся ниоткуда. Обычно тебе говорят о перерыве во время перехода, а тут мы уже встали, и я начала подавать, и счёт был по 15», – заявила Шарапова.

Ана Иванович после победы над Шараповой вышла в крупнейший финал со времён «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2009-м. Серьёзное достижение для чемпионки «Ролан Гаррос» — 2008, в карьере которой наблюдался продолжительный застой.

Ана Иванович на «Мастерсе» в Цинциннати в 2014-м Фото: Jonathan Moore/Getty Images

Ана не только принимала поздравления с успешным результатом, но и отвечала на неудобный вопрос о своём внезапном медицинском тайм-ауте в третьем сете.

«Матч был очень захватывающий, а борьба упорная, особенно в конце, в третьем сете. Даже во втором ход игры менялся. Я очень довольна, что сохранила спокойствие и боролась до конца. Когда это было важнее всего, я показала отличную игру. Медицинский тайм-аут? Я чувствовала сильную тошноту. Думаю, съела сегодня что-то не то. Когда мой тренер выходил на корт, я ему постоянно говорила, что у меня плохо с животом. А к третьему сету стало совсем нехорошо», — сказала Иванович.

Из ответа Иванович всё ещё непонятно, зачем мерить давление при тошноте. Нельзя исключать, что Ана умышленно прибегла к легальным спортивным хитростям, чтобы сбить Шарапову с ритма. В любом случае Марии следовало сохранять спокойствие и менее эмоционально реагировать на данный эпизод. Шансы закрыть матч в свою пользу у россиянки были отличные, но излишняя нервозность определённо ей помешала.

В финале «Мастерса» в Цинциннати Иванович без шансов проиграла первой ракетке мира Серене Уильямс (4:6, 1:6). Могла ли Шарапова на месте Аны навязать Уильямс более серьёзное сопротивление? Да, но выиграть матч – вряд ли, учитывая статистику 2:20 по личным встречам с Сереной за карьеру (две единственные победы добыты в 2004-м).

Мария сделала выводы после неудачи в противостоянии с Иванович в Цинциннати. Шарапова легко разобралась с Аной (6:4, 6:0) во время следующей личной встречи в полуфинале «Мастерса» в Пекине. Россиянка не доводила дело до нервотрёпки и победила так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в её превосходстве. В конечном счёте Мария взяла титул в Китае, обыграв в финале чешку Петру Квитову (6:4, 2:6, 6:3).