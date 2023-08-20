Алькарас обратился к футболисткам сборной Испании после выхода в финал Цинциннати

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) оставил на телевизионной камере слова поддержки футболисткам сборной Испании, которые сегодня, 20 августа, сразятся с представительницами Англии в финале чемпионата мира – 2023.

Финал начнётся в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

«Вперёд, девушки! Победы на чемпионате, и да здравствует Испания!» — написал Алькарас.

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Алькарас (1) со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл поляка Хуберта Хуркача. За престижный титул 20-летний Карлос сразится с сербом Новаком Джоковичем (2).