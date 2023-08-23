Бадоса: если встречаюсь с Циципасом, то его брат становится моим партнёром по тренировкам
Поделиться
Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса провела тренировку на корте в Нью-Йорке под руководством Петроса Циципаса, младшего брата седьмой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса. Позже спортсменка в шутку сообщила, что тренировки с Петросом являются частью их договорённости со Стефаном.
«Да, мы об этом договорились. Если я встречаюсь со Стефаном, то Петрос становится моим партнёром по тренировкам», — приводит слова Бадосы журналистка Блэр Хенли на своей странице в соцсетях.
Ранее Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Испанской теннисистке пока что не удаётся окончательно восстановиться после травмы спины. На данный момент она не провела ни одного турнира после Уимблдона.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 августа 2023
-
10:45
-
10:20
-
02:36
-
01:35
-
01:21
-
00:06
- 22 августа 2023
-
22:47
-
19:39
-
19:28
-
19:07
-
15:33
-
14:01
-
11:00
-
09:00
-
05:55
-
04:21
-
01:10
-
00:56
-
00:46
-
00:30
-
00:14
-
00:04
- 21 августа 2023
-
23:42
-
22:58
-
22:24
-
22:05
-
21:36
-
21:20
-
20:36
-
20:09
-
19:26
-
19:05
-
18:26
-
18:05
-
17:54
Партнерский контент