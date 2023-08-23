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Бадоса: если встречаюсь с Циципасом, то его брат становится моим партнёром по тренировкам

Бадоса: если встречаюсь с Циципасом, то его брат становится моим партнёром по тренировкам
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Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса провела тренировку на корте в Нью-Йорке под руководством Петроса Циципаса, младшего брата седьмой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса. Позже спортсменка в шутку сообщила, что тренировки с Петросом являются частью их договорённости со Стефаном.

«Да, мы об этом договорились. Если я встречаюсь со Стефаном, то Петрос становится моим партнёром по тренировкам», — приводит слова Бадосы журналистка Блэр Хенли на своей странице в соцсетях.

Ранее Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Испанской теннисистке пока что не удаётся окончательно восстановиться после травмы спины. На данный момент она не провела ни одного турнира после Уимблдона.

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