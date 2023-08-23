«Это беспрецедентно». Макинрой — о победе Джоковича в Цинциннати

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением об игре сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Он выглядел потрясающе в финале в Цинциннати. Было очень жарко, и он боролся с жарой. Каким-то образом он нашел способ. Невероятно, что он так хорош в этом возрасте.

То, как он выглядит, похоже на то, что он сможет делать это ещё три-четыре года.

Трудно поверить, что кто-то может играть так же хорошо, как он, даже в этом возрасте. Это беспрецедентно», – приводит слова Макинроя Eurosport.

В финальном матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Испании Карлос Алькарас (первая ракетка мира). Джокович обыграл соперника со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и стал победителем соревнований.