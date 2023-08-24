«Самая счастливая пара Нижнего Вест-Сайда». Циципас и Бадоса показали забавные фото

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса опубликовали в общем аккаунте «Цицидоса» новые совместные фото.

«Самая счастливая пара Нижнего Вест-Сайда», — подписали снимки теннисисты.

Фото: аккаунт Цицидоса

Фото: аккаунт Цицидоса

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

Ранее Бадоса снялась с турниров категории WTA-1000 в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). Испанке пока что не удаётся окончательно восстановиться после травмы спины. На данный момент она не провела ни одного турнира после Уимблдона.