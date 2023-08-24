Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Самая счастливая пара Нижнего Вест-Сайда». Циципас и Бадоса показали забавные фото

«Самая счастливая пара Нижнего Вест-Сайда». Циципас и Бадоса показали забавные фото
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса опубликовали в общем аккаунте «Цицидоса» новые совместные фото.

«Самая счастливая пара Нижнего Вест-Сайда», — подписали снимки теннисисты.

Фото: аккаунт Цицидоса

Фото: аккаунт Цицидоса

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

Ранее Бадоса снялась с турниров категории WTA-1000 в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). Испанке пока что не удаётся окончательно восстановиться после травмы спины. На данный момент она не провела ни одного турнира после Уимблдона.

Материалы по теме
Жеребьёвка US Open — 2023! Кто встанет на пути Медведева в финал? LIVE!
Live
Жеребьёвка US Open — 2023! Кто встанет на пути Медведева в финал? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android