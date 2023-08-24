Жеребьёвка US Open — 2023! Кто встанет на пути Медведева в финал? LIVE!

В понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке стартует 143-й по счёту US Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Карлос Алькарас и Новак Джокович, которые получили первый и второй номера посева, возглавили свои половины сеток. В чьей части окажется Даниил Медведев? До какой стадии соревнований доберётся лидер россиян, не очень удачно выступивший на предварительных хардовых турнирах? С кем сыграет в первом круге 16-летняя Мирра Андреева, впервые попавшая в основу ТБШ благодаря рейтингу, а не через квалификационные соревнования? Как распределятся по сеткам другие россияне, которых набралось уже 19? Узнаем совсем скоро по итогам нашего лайва.
Число представителей России может измениться за счёт квалификационных соревнований. У мужчин в них участвовал Иван Гахов, но он проиграл в первом же круге на трёх тай-брейках. У женщин во второй круг предварительных соревнований пробились 6 россиянок, которые сыграют сегодня вечером. А финальный круг состоится в пятницу.
Вера Звонарёва
Эрика Андреева
Марина Мельникова
Татьяна Прозорова
Валерия Савиных
Диана Шнайдер
В женском турнире заявлено ещё больше россиянок — 12. Общие число представителей нашей страны достигло отметки 19.
Женщины:
8. Дарья Касаткина
9. Вероника Кудерметова
10. Людмила Самсонова
11. Екатерина Александрова
12. Анастасия Потапова
13. Анна Блинкова
14. Анна Калинская
15. Мирра Андреева
16. Элина Аванесян
17. Камилла Рахимова
18. Анастасия Павлюченкова
19. Маргарита Бетова
Россиян, попавших на турнир по рейтинг в мужской одиночный разряд, довольно много — семеро.
1. Даниил Медведев
2. Андрей Рублёв
3. Карен Хачанов
4. Роман Сафиуллин
5. Аслан Карацев
6. Павел Котов
7. Александр Шевченко
Время начала жеребьёвки
Жеребьёвка пройдёт в 12:00 по нью-йоркскому времени и в 19:00 по московскому.
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