Жеребьёвка US Open — 2023! Кто встанет на пути Медведева в финал? LIVE!

В четверг определяются сетки заключительного в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности — в трансляции.

В понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке стартует 143-й по счёту US Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Карлос Алькарас и Новак Джокович, которые получили первый и второй номера посева, возглавили свои половины сеток. В чьей части окажется Даниил Медведев? До какой стадии соревнований доберётся лидер россиян, не очень удачно выступивший на предварительных хардовых турнирах? С кем сыграет в первом круге 16-летняя Мирра Андреева, впервые попавшая в основу ТБШ благодаря рейтингу, а не через квалификационные соревнования? Как распределятся по сеткам другие россияне, которых набралось уже 19? Узнаем совсем скоро по итогам нашего лайва.