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Жеребьёвка US Open — 2023, мужчины, женщины: турнирная сетка, с кем сыграет Медведев, Соболенко, Джокович, Алькарас

Жеребьёвка US Open — 2023! Кто встанет на пути Медведева в финал? LIVE!
Даниил Сальников
Жеребьёвка US Open — 2023!
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В четверг определяются сетки заключительного в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности — в трансляции.

В понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке стартует 143-й по счёту US Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Карлос Алькарас и Новак Джокович, которые получили первый и второй номера посева, возглавили свои половины сеток. В чьей части окажется Даниил Медведев? До какой стадии соревнований доберётся лидер россиян, не очень удачно выступивший на предварительных хардовых турнирах? С кем сыграет в первом круге 16-летняя Мирра Андреева, впервые попавшая в основу ТБШ благодаря рейтингу, а не через квалификационные соревнования? Как распределятся по сеткам другие россияне, которых набралось уже 19? Узнаем совсем скоро по итогам нашего лайва.

Время начала жеребьёвки
Live Даниил Сальников

Число представителей России может измениться за счёт квалификационных соревнований. У мужчин в них участвовал Иван Гахов, но он проиграл в первом же круге на трёх тай-брейках. У женщин во второй круг предварительных соревнований пробились 6 россиянок, которые сыграют сегодня вечером. А финальный круг состоится в пятницу.

US Open — квалификация (ж)
Россиянки, сражающиеся за место в финале квалификации (6 представительниц):
Вера Звонарёва
Эрика Андреева
Марина Мельникова
Татьяна Прозорова
Валерия Савиных
Диана Шнайдер
14:35 Даниил Сальников

В женском турнире заявлено ещё больше россиянок — 12. Общие число представителей нашей страны достигло отметки 19.

Женщины:
8. Дарья Касаткина
9. Вероника Кудерметова
10. Людмила Самсонова
11. Екатерина Александрова
12. Анастасия Потапова
13. Анна Блинкова
14. Анна Калинская
15. Мирра Андреева
16. Элина Аванесян
17. Камилла Рахимова
18. Анастасия Павлюченкова
19. Маргарита Бетова

14:34 Даниил Сальников

Россиян, попавших на турнир по рейтинг в мужской одиночный разряд, довольно много — семеро.

Все россияне в списке участников US Open-2023. Мужчины:
1. Даниил Медведев
2. Андрей Рублёв
3. Карен Хачанов
4. Роман Сафиуллин
5. Аслан Карацев
6. Павел Котов
7. Александр Шевченко
14:32 Даниил Сальников

Время начала жеребьёвки

Жеребьёвка пройдёт в 12:00 по нью-йоркскому времени и в 19:00 по московскому.

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