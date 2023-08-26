Тарпищев рассказал, кто из российских теннисисток способен войти в топ-5 мирового рейтинга

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что 14-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова имеет потенциал, чтобы попасть в первую пятёрку рейтинга WTA.

«Из российских девушек лучшие результаты в последнее время показывала Людмила Самсонова. Она потенциально может быть в пятёрке мирового рейтинга. Мирру Андрееву я бы сейчас вообще не трогал. Она развивается, организм растёт. Требовать от неё результата – абсурд. В 16 лет это может привести к мандражу. Надо поменьше её трогать и поощрять то, что она делает», — приводит слова Тарпищева Metaratings.

Самсонова выступит на предстоящем Открытом чемпионате США. В первом круге турнира россиянка сыграет с американской теннисисткой Клэр Лю.