Паула Бадоса отказалась от участия в US Open из-за травмы

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса отказалась от участия в женском одиночном разряде турнира US Open из-за травмы. Об этом сообщили организаторы на официальной странице соревнований в «Твиттере».
Её место в основной сетке займёт лаки-лузер или спортсмен, прошедший квалификацию.
Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартует в Нью-Йорке в понедельник, 28 августа.
Ранее спортсменка снялась с турнира категории WTA-1000, который проходил в Монреале (Канада). Она не выступала после Уимблдона из-за проблем со спиной.
В апреле прошлого года Бадоса поднялась на вторую строчку рейтинга WTA, сейчас она занимает 46-ю строчку рейтинга.
Напомним, сегодня, 26 августа, стало известно о снятии с турнира канадской теннисистки Бьянки Андрееску.
- 26 августа 2023
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