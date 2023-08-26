Паула Бадоса отказалась от участия в US Open из-за травмы

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса отказалась от участия в женском одиночном разряде турнира US Open из-за травмы. Об этом сообщили организаторы на официальной странице соревнований в «Твиттере».

Её место в основной сетке займёт лаки-лузер или спортсмен, прошедший квалификацию.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартует в Нью-Йорке в понедельник, 28 августа.

Ранее спортсменка снялась с турнира категории WTA-1000, который проходил в Монреале (Канада). Она не выступала после Уимблдона из-за проблем со спиной.

В апреле прошлого года Бадоса поднялась на вторую строчку рейтинга WTA, сейчас она занимает 46-ю строчку рейтинга.

Напомним, сегодня, 26 августа, стало известно о снятии с турнира канадской теннисистки Бьянки Андрееску.