Кори Гауфф: благодаря Серене Уильямс я поверила, что смогу добиться успеха в теннисе

19-летняя американская теннисистка, шестая ракетка мира Кори Гауфф назвала американку Серену Уильямс своим источником вдохновения в спорте на гала-вечере, посвящённом 50-летию основания WTA.
«У меня такое ощущение, что я попала в ожившую книгу истории тенниса. История WTA — это история тура, основанного бесстрашными женщинами и продолженного женщинами, вдохновлёнными наследием. В лице Серены Уильямс я видела человека, который доминировал в женском теннисе так, как никто другой. Что ещё более важно, я увидела кого-то, кто был похож на меня, и это помогло мне поверить в то, что я смогу добиться успеха, следуя своему уникальному пути.
Эти женщины, как и многие другие, были первопроходцами, которые дали новому поколению возможность и вдохновение обрести свой голос и глобальную платформу, чтобы говорить о темах, которые важны для нас. Когда я смотрю на нынешний тур WTA, я вижу тяжёлую работу, драйв, страсть, решимость преуспеть и продолжать борьбу», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.
- 27 августа 2023
-
10:54
-
10:41
-
10:02
-
09:39
-
09:37
-
02:03
- 26 августа 2023
-
23:20
-
22:36
-
22:12
-
21:49
-
21:41
-
20:57
-
20:41
-
20:02
-
19:35
-
19:14
-
18:44
-
18:26
-
17:36
-
17:00
-
16:54
-
16:24
-
16:22
-
15:58
-
15:53
-
15:37
-
15:20
-
15:00
-
14:43
-
14:41
-
14:26
-
13:53
-
13:37
-
13:04
-
12:51