Кори Гауфф: благодаря Серене Уильямс я поверила, что смогу добиться успеха в теннисе

19-летняя американская теннисистка, шестая ракетка мира Кори Гауфф назвала американку Серену Уильямс своим источником вдохновения в спорте на гала-вечере, посвящённом 50-летию основания WTA.

«У меня такое ощущение, что я попала в ожившую книгу истории тенниса. История WTA — это история тура, основанного бесстрашными женщинами и продолженного женщинами, вдохновлёнными наследием. В лице Серены Уильямс я видела человека, который доминировал в женском теннисе так, как никто другой. Что ещё более важно, я увидела кого-то, кто был похож на меня, и это помогло мне поверить в то, что я смогу добиться успеха, следуя своему уникальному пути.

Эти женщины, как и многие другие, были первопроходцами, которые дали новому поколению возможность и вдохновение обрести свой голос и глобальную платформу, чтобы говорить о темах, которые важны для нас. Когда я смотрю на нынешний тур WTA, я вижу тяжёлую работу, драйв, страсть, решимость преуспеть и продолжать борьбу», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.