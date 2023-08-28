Тарпищев: спада в игре Рублёва и Медведева нет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва, которые не смогли выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.

«Спада в их игре нет — это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира. Я даже не знаю, как Новак Джокович с Карлосом Алькарасом будут играть на US Open после таких изматывающих турниров. Первые круги для них опасными могут быть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В матче первого круга открытого чемпионата США Медведев сыграет с Аттилой Балажем из Венгрии, а Рублёв встретится с Эмилем Руусувуори из Финляндии. Действующим чемпионом US Open является испанский теннисист Карлос Алькарас.