Тарпищев: спада в игре Рублёва и Медведева нет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва, которые не смогли выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.
«Спада в их игре нет — это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира. Я даже не знаю, как Новак Джокович с Карлосом Алькарасом будут играть на US Open после таких изматывающих турниров. Первые круги для них опасными могут быть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В матче первого круга открытого чемпионата США Медведев сыграет с Аттилой Балажем из Венгрии, а Рублёв встретится с Эмилем Руусувуори из Финляндии. Действующим чемпионом US Open является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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