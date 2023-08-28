Фото: Саккари расплакалась на пресс-конференции после вылета с US Open

Бывшая третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари не смогла сдержать слёз на пресс-конференции после поражения на старте Открытого чемпионата США – 2023.

Напомним, в матче первого круга US Open — 2023 Саккари со счётом 4:6, 4:6 проиграла испанке Ребеке Масаровой. Встреча теннисисток продлилась 1 час 27 минут.

«На старте я нервничала, но начала довольно хорошо. Я не знаю, что со мной происходило дальше. Я вела в первом сете со счётом 4:1, играла не очень хорошо, но делала то, что должна была делать. При этом продолжала испытывать беспокойство. Не могу это объяснить. Было очень некомфортно. Это точно не недостаток усилий с моей стороны», — прокомментировала поражение Саккари.

Стоит отметить, что это поражения стало для Саккари третьим подряд в первом круге турнира «Большого шлема».