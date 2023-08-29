«Страдаю на корте! Может, остановиться?» Крик души мировой звезды после провала на US Open

Первый день основной сетки четвёртого и заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» преподнёс сразу несколько сенсационных результатов. В мужской сетке уже на стадии первого круга завершил борьбу четвёртый сеяный US Open – 2023 датчанин Хольгер Руне. В женской части одиночного разряда наиболее высоко посеянной потерей стал вылет восьмой ракетки мира гречанки Марии Саккари.

Пик карьеры 28-летней уроженки Афин пришёлся на 2021 год. Два сезона назад Мария вошла в историю греческого тенниса, переписав все национальные рекорды в теннисе. Тогда с интервалом в несколько месяцев Мария добралась до двух полуфиналов ТБШ, сначала оказавшись в четвёрке лучших на «Ролан Гаррос» а затем как раз на US Open.

Серия удачных результатов позволила гречанке взлететь на шестое место по итогам сезона, а в середине марта 2022-го Мария поднялась на высшее место в рейтинге за карьеру – третью строчку. Однако именно с того момента результаты проживающей в Монте-Карло спортсменки начали идти на убыль. Но идти очень странным образом. После выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии в минувшем сезоне на трёх следующих турнирах «Большого шлема» Саккари никак не удавалось пробиться дальше третьего круга, но, как оказалось в дальнейшем, это было только начало её неожиданного падения.

18 января 2023 года Мария в упорном трёхсетовике переиграла россиянку Диану Шнайдер в матче второго круга Australian Open – 3:6, 7:5, 6:3. Могла ли в тот момент 28-летняя топ-теннисистка в самом страшном сне представить, что эта победа станет её последним выигранным матчем на ТБШ в этом сезоне? Но именно так и случилось.

Спустя два дня Саккари в третьем круге проиграла занимавшей 64-ю строчку в рейтинге китаянке Чжу Линь – 6:7, 6:1, 4:6. Затем гречанка демонстрировала приличные результаты на обычных турнирах, но, как только дело доходило до самых престижных соревнований сезона, следовала громкая неудача. Между австралийским и французским мэйджорами Саккари оформила четыре выхода в полуфиналы турниров WTA, после чего в первом круге «Ролан Гаррос» последовало поражение от чешки Каролины Муховой – 6:7, 5:7.

Это поражение Марии можно было объяснить феноменальной формой чешки. На французском «Шлеме» Каролина в итоге добралась до решающего матча, где её смогла остановить только первая ракетка мира Ига Свёнтек. Но гречанке от этого явно было не сильно легче. В ходе травяной части сезона Мария вышла в пятый полуфинал в 2023 году, но на Уимблдоне ей снова постигло поражение в первом круге: на сей раз от украинки Марты Костюк, да ещё и после повешенной сопернице «баранки» в первом сете – 6:0, 5:7, 2:6.

Через несколько недель Саккари вышла в финал в Вашингтоне, впервые в нынешнем сезоне сумев одержать победу в полуфинальной встрече. После победы над американкой Джессикой Пегулой Мария находилась в прекрасном настроении и подшучивала над журналистами, которые на протяжении всего этого сезона досаждали ей вопросами о её «комплексе полуфиналов».

Но спустя месяц настроение гречанки оказалось в совершенном миноре. Выступление на турнире «Большого шлема» вновь оказалось провалом. В матче первого круга с испанкой Ребекой Масаровой (71-я позиция в рейтинге) Мария захватила уверенное лидерство в первом сете, поведя в нём 4:1. Что произошло с восьмой ракеткой мира дальше, она и сама вряд ли сможет объяснить. Уступив пять геймов подряд, она отдала испанке стартовую партию (4:6), а затем с таким же счётом проиграла и вторую.

Для сыгравшей шесть полуфиналов турниров WTA в нынешнем сезоне гречанки это поражение стало четвёртым кряду на ТБШ, причём три из них последовали на стадии первого круга. Неудивительно, что традиционная послематчевая пресс-конференция далась девушке с огромным трудом.

«Может быть, мне стоит остановиться и взять паузу от тенниса? Я страдаю на корте, но не могу принять решение прямо сейчас. Я постоянно работаю над тем, чтобы становиться лучше… Возможно, мне нужно больше времени», – эти слова греческой теннисистки были похожи на настоящий крик души. Собственно, именно им они и являлись. Выступая перед журналистами, 28-летняя девушка не могла сдержать слёз, пытаясь найти причины произошедшей осечки.

Мария Саккари Фото: кадр из трансляции

Мария Саккари Фото: кадр из трансляции

«На старте я нервничала, но начала довольно хорошо. Не знаю, что со мной происходило дальше. Я вела в первом сете со счётом 4:1, играла не очень хорошо, но делала то, что должна была делать. При этом продолжала испытывать беспокойство. Не могу это объяснить. Было очень некомфортно. Это точно не недостаток усилий с моей стороны», — прокомментировала поражение Саккари.

На этом выступления Марии на ТБШ в нынешнем сезоне подошли к концу. В свою очередь, 24-летняя Масарова одержала одну из самых ярких побед в её карьере и теперь в матче второго круга сыграет с представительницей Словакии Анной Шмидловой.