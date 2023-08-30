«Обязанности перед матчем». Жена Медведева показала, как Даниил кормит дочь Алису

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала в социальных сетях милое фото спортсмена с маленькой дочкой Алисой. На нём Даниил кормит Алису.

«Обязанности перед матчем», — подписала фото Дарья, добавив эмодзи «цыплёнок» и «любовь».

Фото: из личного архива Дарьи Медведевой

В данный момент молодая семья находится в Нью-Йорке (США), где Медведев принимает участие в Открытом чемпионате США – 2023. Даниил посеян на турнире под высоким третьим номером. Ранее он одержал разгромную победу в первом круге соревнований. Встреча с венгром Аттилой Балажем завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу Медведева. В следующем раунде россиянин сразится с представителем Австралии Кристофером О'Коннеллом.