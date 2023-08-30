«Обнимашки после матча». Циципас и Бадоса опубликовали милое фото с US Open

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса опубликовали в общем аккаунте «Цицидоса» милое совместное фото.
«Обнимашки после матча», — подписала фото пара.
Фото: из личного архива Цицидосы
Предположительно, снимок сделан после стартового матча Циципаса на US Open – 2023. Напомним, в первом круге соревнований Стефанос со счётом 6:2, 6:3, 6:4 обыграл канадца Милоша Раонича. Бадоса же не принимает участия в US Open, она досрочно завершила сезон из-за травмы.
Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что незадолго до этого Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.
- 30 августа 2023
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