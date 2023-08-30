Джокович — о выходе в 3-й круг US Open: для старичка я всё ещё неплохо двигаюсь

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг US Open – 2023. Новак со счётом 6:4, 6:1, 6:1 обыграл испанца Бернабе Сапата-Миральеса (76-я ракетка мира).

«Сегодняшний Новак мог бы легко обыграть Новака 10-летней давности. Легко, без проблем. В 36 лет в трёх сетах. Не знаю, я не хочу играть с собой. Но играю, в каждом матче мысленно играю с собой. Если смогу выиграть эту битву, то смогу выиграть и внешнюю битву с соперником.

Чем я лучше сейчас, чем был 10 лет назад? Может, 10 лет назад было больше взрывной силы мышц. Но это ожидаемо. Для старичка я всё ещё неплохо двигаюсь», — сказал Джокович в интервью на корте.