Джокович — о выходе в 3-й круг US Open: для старичка я всё ещё неплохо двигаюсь
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг US Open – 2023. Новак со счётом 6:4, 6:1, 6:1 обыграл испанца Бернабе Сапата-Миральеса (76-я ракетка мира).
«Сегодняшний Новак мог бы легко обыграть Новака 10-летней давности. Легко, без проблем. В 36 лет в трёх сетах. Не знаю, я не хочу играть с собой. Но играю, в каждом матче мысленно играю с собой. Если смогу выиграть эту битву, то смогу выиграть и внешнюю битву с соперником.
Чем я лучше сейчас, чем был 10 лет назад? Может, 10 лет назад было больше взрывной силы мышц. Но это ожидаемо. Для старичка я всё ещё неплохо двигаюсь», — сказал Джокович в интервью на корте.
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