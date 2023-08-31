Бен Шелтон: в ATP-туре чуть более одиноко, чем в студенческом теннисе

Чемпион NCAA – 2022, 47-я ракетка мира, 20-летний американский теннисист Бен Шелтон рассказал, чем ATP-тур отличается от студенческого тенниса.
«Тут чуть более одиноко, чем в студенческом теннисе. Там с тобой ездит большая команда, все друзья. В гостинице ты живёшь с кем-то из игроков. Почти нет времени, когда ты один.
В туре ты чаще один сидишь в номере, больше времени, чтобы думать. Это может быть положительным моментом или отрицательным. Но для меня это одно из главных различий. Другое в том, что перерывов в календаре не так много. Тур всегда идёт, до декабря. Без остановок. Я думал, что будет больше перерывов, недель без турниров. Но всегда что-то происходит», — сказал Шелтон на пресс-конференции после выхода в третий круг US Open – 2023.
- 31 августа 2023
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