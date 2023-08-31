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«Продолжаем смотреть в одном направлении». Самсонова опубликовала фото с возлюбленным

«Продолжаем смотреть в одном направлении». Самсонова опубликовала фото с возлюбленным
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15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях новое совместное фото со своим тренером и возлюбленным Алессандро Думитраке.

«Продолжаем смотреть в одном направлении вместе», — подписала фото Самсонова.

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

В данный момент Самсонова с командой находится в Нью-Йорке, где принимает участие в US Open – 2023. Ранее Самсонова вышла во второй круг соревнований, со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграв американку Клэр Лю. Следующей соперницей россиянки станет немка Тамара Корпач.

24-летняя Самсонова – бывшая 12-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров на уровне WTA, победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России в сезоне-2020/2021 (в финале сыграла решающую роль в результате команды).

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