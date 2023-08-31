Паула Бадоса: Соболенко всегда заставляет меня улыбаться

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в очередной раз высказалась о своей дружбе с чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко.

«Она всегда заставляет меня улыбаться», — прокомментировала Бадоса встречу с Соболенко на US Open – 2023.

Напомним, Бадоса не принимает участия в US Open, она досрочно завершила сезон из-за травмы. Соболенко же в первом круге Открытого чемпионата США — 2023 одержала уверенную победу над представительницей Бельгии Мариной Заневской со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 19 минут. Для Заневской это был последний матч в профессиональной карьере. В следующем раунде белоруска сыграет с представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж.