Видеообзор победы Людмилы Самсоновой во 2-м круге US Open — 2023

15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.
В матче второго круга Самсонова (14) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 75-ю ракетку мира, немку Тамару Корпач.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 18 минут. Самсонова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Корпач три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в 1/8 финала US Open Самсонова сразится с победительницей матча Янина Викмайер (Бельгия, LL) — Мэдисон Кис (США, 17).
- 31 августа 2023
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