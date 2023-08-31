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Видеообзор победы Людмилы Самсоновой во 2-м круге US Open — 2023

Видеообзор победы Людмилы Самсоновой во 2-м круге US Open — 2023
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15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.

В матче второго круга Самсонова (14) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 75-ю ракетку мира, немку Тамару Корпач.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 18 минут. Самсонова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Корпач три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в 1/8 финала US Open Самсонова сразится с победительницей матча Янина Викмайер (Бельгия, LL) — Мэдисон Кис (США, 17).

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