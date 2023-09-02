Продолжается розыгрыш титулов на US Open – 2023. В ближайшее время определятся теннисисты, которые пробьются в 1/8 финала соревнований как у мужчин, так и у женщин.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сколько россиян смогут пробиться в четвёртый круг US Open — 2023?»

Отметим, что в мужской сетке Открытого чемпионата США на попадание в 1/8 финала претендуют чемпион турнира в 2021 году, третья ракетка мира Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублёв. Медведев в третьем круге сразится с аргентинцем Себастьяном Баэсом, а Рублёв – с французом Артуром Риндеркнешем.

У женщин за выход в 1/8 финала US Open поборются Екатерина Александрова (22), Людмила Самсонова (14) и Дарья Касаткина (13). Александрова сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой (9), Самсонова – с американкой Мэдисон Кис (17), а Касаткина – с бельгийкой Гретье Миннен (Q).