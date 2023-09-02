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US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей пятого игрового дня

Завершился очередной игровой день Открытого чемпионата США – 2023 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми его результатами.

Теннис. US Open — 2023, мужчины. Результаты 5-го игрового дня

Томми Пол (США, 14) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21) – 6:1, 6:0, 3:6, 6:3.

Бен Шелтон (США) – Аслан Карацев (Россия) – 6:4, 3:6, 6:2, 6:0.

Фрэнсис Тиафо (США, 10) – Адриан Маннарино (Франция, 22) – 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (8:6).

Тейлор Фритц (США, 9) – Якуб Меншик (Чехия) – 6:1, 6:2, 6:0.

Новак Джокович (Сербия, 2) – Ласло Джере (Сербия) – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

Полностью результаты доступны здесь.

Отметим, что после поражения Карацева в сетке US Open остались лишь два россиянина — Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (8).