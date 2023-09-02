«Бла-бла-бла». Тренер Медведева показал, как фанаты вели себя на матче Даниила

Жиль Сервара, многолетний личный тренер чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовал в социальных сетях видео, на котором отражено, как фанаты ведут себя на матчах подопечного на US Open – 2023.

«Обычная атмосфера. Бла-бла-бла», — иронично подписал пост Сервара.

Напомним, по ходу матча второго круга на US Open – 2023 Медведев (3) вступил в конфликт со зрителями. Россиянина смущали крики и разговоры на трибунах. «Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — позволил себе замечание Даниил.

Напомним, Медведев одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. За выход в 1/8 финала Медведев поборется с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.