US Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Сегодня, 2 сентября, пройдёт шестой игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. US Open — 2023, женщины. Расписание шестого игрового дня
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Клара Бюрель (Франция) – начало матча примерно в 18:00 мск.
Дарья Касаткина (Россия, 13) – Гретье Миннен (Бельгия, Q) – начало матча примерно в 18:00 мск.
Людмила Самсонова (Россия, 14) – Мэдисон Кис (США, 17) – начало матча примерно в 19:30 мск.
Элина Свитолина (Украина, 26) – Джессика Пегула (США, 3) – начало матча примерно в 21:00 мск.
Онс Жабер (Тунис, 5) – Мари Боузкова (Чехия, 31) – начало матча примерно в 2:00 мск.
Екатерина Александрова (Россия, 22) – Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – начало матча примерно в 4:00 мск.
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