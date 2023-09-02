Стефанос Циципас и Паула Бадоса выпустили обращение к фанатам

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса выпустили обращение к своим фанатам.

«Мы очень благодарны за всю любовь и поддержку, которую получаем от фанатов со всего мира. Ваши радостные возгласы делают наше путешествие красочным, а каждое наше движение сопровождается вашим волнением. Связь, которую мы поддерживаем с нашими замечательными болельщиками, придаёт нам столько энергии и напоминает, как много может значить спорт. Мы обещаем вам платить тем же и сохранять эту особую связь такой же крепкой», — написали Циципас и Бадоса в своём аккаунте «Цицидоса».

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня.