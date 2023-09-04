Бадоса — о Циципасе: я всегда за ним следила, считала его очень привлекательным мужчиной

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, как относилась к греку Стефаносу Циципасу до начала романтических отношений с ним.

«Я скажу честно: я всегда за ним следила, потому что мне нравился стиль его игры, но ещё мне нравилось, как он выглядит – он очень привлекательный мужчина.

И когда я слушала его интервью, он мне казался очень интересным. Но мы никогда не общались лично. После того как мы начали общаться, я обнаружила, что он потрясающий человек с потрясающей душой. Я этого не ожидала, но, когда узнала его поближе, очень удивилась. Сейчас я очень рада, что мы вместе.

Он меня точно удивил. Он застенчивый, но я тоже. Поначалу отношения двигались медленно. Но когда мы почувствовали связь, она была очень сильной. У нас похожие характеры. К счастью, он сделал первый шаг, потому что я не знаю, смогла бы я. Я слишком нервничала», — приводит слова Бадосы Clay Tenis.