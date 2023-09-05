Русский четвертьфинал в Нью-Йорке: как Рублёву впервые победить Медведева на «Шлеме»?

Чемпион Олимпиады в миксте может впервые далеко зайти на ТБШ. Но Андрея ждёт непростой матч с другом и практически родственником.

На US Open – 2023 наступило время решающих стадий турнира. В среду, 6 сентября, пройдут четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. На главную арену турнира, «Артур Эш Стэдиум», в том числе выйдут и представители России: Даниил Медведев проэкзаменует в отечественном дерби Андрея Рублёва.

27-летний уроженец Москвы после не самых удачных выступлений на хардовых соревнованиях в преддверии последнего мэйджора в сезоне пытается реабилитироваться на одном из двух главных турниров на этом покрытии. На пути к очному противостоянию с Рублёвым Даниил потерял две партии: это произошло во втором и четвёртом раундах в матчах с представителями Австралии Кристофером О'Коннеллом и Алексом де Минором соответственно.

Путь Даниила Медведева к четвертьфиналу US Open — 2023:



Первый круг. Медведев (3) – Балаж – 6:1, 6:1, 6:0.

Второй круг. Медведев – О'Коннелл (69) – 6:2, 6:2, 6:7, 6:2.

Третий круг. Медведев – Баэс (32) – 6:2, 6:2, 7:6.

Четвёртый круг. Медведев – де Минор (13) – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Первый круг. Медведев (3) – Балаж – 6:1, 6:1, 6:0.Второй круг. Медведев – О'Коннелл (69) – 6:2, 6:2, 6:7, 6:2.Третий круг. Медведев – Баэс (32) – 6:2, 6:2, 7:6.Четвёртый круг. Медведев – де Минор (13) – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Рублёв, в свою очередь, лишь в своём стартовом матче сумел обойтись без проигранного сета. В остальных своих противостояниях (против Монфиса, Риндеркнеша и Дрэйпера) чемпион токийской Олимпиады в миксте неизменно отдавал по одной партии.

Путь Андрея Рублёва к четвертьфиналу US Open — 2023:



Первый круг. Рублёв (8) – Казо (119) – 6:4, 7:6, 6:1.

Второй круг. Рублёв – Монфис (162) – 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

Третий круг. Рублёв – Риндеркнеш (73) – 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.

Четвёртый круг. Рублёв – Дрэйпер (123) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Первый круг. Рублёв (8) – Казо (119) – 6:4, 7:6, 6:1.Второй круг. Рублёв – Монфис (162) – 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.Третий круг. Рублёв – Риндеркнеш (73) – 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.Четвёртый круг. Рублёв – Дрэйпер (123) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

История очных противостояний

Теннисисты знакомы друг с другом с детства – их ожесточённая борьба началась примерно с шестилетнего возраста. В очных противостояниях на профессиональном уровне россияне встречались семь раз, и счёт был 5-2 в пользу Медведева. Стоит отметить, что две из пяти своих побед Даниил одержал над давним приятелем именно на ТБШ. Случилось это как раз на Открытом чемпионате США – 2020 и Australian Open – 2021.

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2019 Цинциннати Хард Четвертьфинал Медведев 6:2, 6:3 2 2019 Санкт-Петербург Хард Четвертьфинал Медведев 6:4, 7:5 3 2020 US Open Хард Четвертьфинал Медведев 7:6(6), 6:3, 7:6(5) 4 2021 Australian Open Хард Четвертьфинал Медведев 7:5, 6:3, 6:2. 5 2021 Цинциннати Хард Полуфинал Рублёв 2:6, 6:3, 6:3 6 2022 Итоговый турнир Хард Групповой этап Рублёв 6:7(7), 6:3, 7:6(7) 7 2023 Дубай Хард Финал Медведев 6:2, 6:2

Новая битва

«Впервые я встретил Даню, когда мне было шесть лет, – признавался в своё время Рублёв. – Это был какой-то местный турнир. Мы играли матч около трёх часов, а розыгрыш длился минут 10. Но мы не сдавались и даже плакали». Тепло 25-летний уроженец Москвы о своём соотечественнике высказался и на этот раз, рассказав о дружбе с ним.

«Это уже что-то вроде семьи, потому что я крёстный отец его дочери. Очевидно, что мы строим наши отношения из-за тенниса, но сейчас это уже больше, чем теннис. У нас прекрасные отношения. Он очень честный, очень расслабленный. С ним очень легко общаться. Очень скромный. В то же время он очень, очень забавный. Тогда, когда ты проводишь с ним время, тебе всегда весело», — сказал Рублёв на пресс-конференции после поединка с Джеком Дрэйпером в 1/8 финала.

Третья ракетка мира, в свою очередь, также рассказал о взаимоотношениях со своим другом на корте и за его пределами.

«Мы очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения. Даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Мы очень близки, у нас много общих интересов и всё такое. Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко. Перелёты, перелёты, перелёты. Здорово иметь такого друга. Больше нечего добавить, но на корте мы оба хотим выиграть. Через два дня [в четвертьфинале] друзьями мы не будем. Не хочу называть его лучшим другом, потому что у меня много лучших друзей. Но мы очень близки. Он очень добрый и религиозный, это важно для крёстного отца. Поэтому решение [сделать крёстным дочери] было лёгким», – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Шансы Рублёва в грядущей встрече

В преддверии матча Андрея Рублёва с Даниилом Медведевым отечественные эксперты не могли не пройти мимо последней победы 25-летнего уроженца Москвы во встрече 1/8 финала с представителем Британии Джеком Дрэйпером. Так, бывший российский теннисист Андрей Ольховский объяснил, за счёт чего финалист Итогового чемпионата ATP до 21 года одолел своего оппонента.

«Андрей выдержал и темп, и стабильность. Единственный срыв был после проигранной подачи во втором сете. Но Андрей очень хорошо смотрелся. Он переиграл Дрэйпера с задней линии, к сетке было не очень много выходов. По темпу и стабильности очень хороший матч», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Темп и стабильность в предстоящей игре с Даниилом Медведевым выдержать Андрею будет крайне трудно – чемпион US Open – 2021 является тем ещё любителем загнать соперника в длительный обмен ударами и резко контратаковать. В ближайшем матче Рублёву обязательно нужно будет рвать темп, почаще выходить к сетке и почаще пользоваться своим главным оружием – коронным ударом с форхенда. Победитель токийской Олимпиады в миксте не получит никаких дивидендов, если будет засиживаться на задней линии, поэтому ему надо делать розыгрыши максимально короткими и постараться выбить грозного оппонента с корта за один-два удара. При этом в последнем матче во многом исход противостояния предопределит и психологический момент. Оба игрока часто подвергаются эмоциональным срывам во время поединка. Именно в этой связи Андрею нужно будет перетерпеть соперника в психологическом плане.

Андрей Рублёв и Даниил Медведев Фото: Francois Nel/Getty Images

Так, заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился своим прогнозом на российское дерби, которое уже совсем скоро пройдёт в Нью-Йорке.

«Думаю, у Медведева шансов побольше— 55 на 45. Он очень прилично играл в предыдущих матчах, набирал форму по ходу турнира. Потенциал у него выше, да и опыта побед на таких стадиях больше, Рублёву ещё не доводилось проходить дальше четвертьфинала. В любом случае матч получится интересный, увидим не менее четырёх сетов. Всё решит психологическое состояние — кто больше поверит в себя и выдержит давление.

У ребят свои счёты, бой будет не на шутку. Как говорится, свой, не свой, а на дороге не стой. С одной стороны, плохо, что попали друг на друга, но в тоже время как минимум один из них гарантированно продолжит борьбу за трофей»,— приводит слова Янчука «РИА Новости».

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина также оценила расклад сил в четвертьфинальном матче US Open между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым, выделив несколько факторов, которые помогут одержать победу в предстоящей встрече.

«Безусловно, данный четвертьфинал — это огромный успех для российского тенниса. Очень жаль, что один из ребят по итогу встречи проиграет. Однако победитель будет претендовать на титул турнира «Большого шлема», что немаловажно. На мой взгляд, Даниил Медведев и Андрей Рублёв просто здорово проводят турнир. Конечно же, Даниил в этой паре является фаворитом, он ведёт по статистике личных встреч с Андреем, и также он становился победителем US Open. Но когда двое соотечественников играют друг с другом, особенно на такой стадии турнира, произойти может всё что угодно.

Уверена, что для Андрея данный результат является очень хорошим, но он наверняка планирует сделать ещё один шаг вперёд и улучшить его, чтобы прервать свой круг неудачных четвертьфиналов, которые у него были до того. Полагаю, что нас всех ожидает крайне серьёзная битва между ребятами, и шансы тут 50 на 50. Не будем забывать, что Андрей в этом году выиграл «Мастерс» в Монако. Уверена, что он попытается себя правильно настроить на этот матч, хоть Даниил и более мастеровит»,— цитирует Веснину RT на русском.

Правильный настрой, естественно, поможет чемпиону «тысячника» в Монако впервые обыграть своего хорошего друга на мэйджоре и прорваться в свой дебютный финал на ТБШ. Сможет ли Рублёв сотворить историю в Нью-Йорке, тем самым переломив неприятную статистику в четвертьфиналах «Шлемов» (0-8)? Узнаем совсем скоро.