Гахов: Медведев в тяжёлые моменты матча лучше справлялся, чем Рублёв. Он чуть-чуть фаворит

161-я ракетка мира, 26-летний российский теннисист Иван Гахов высказался о предстоящем матча 1/4 финала US Open — 2023, в котором сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
«Болеть не могу, потому что оба — два очень-очень классных парня. Главное, чтобы никто не травмировался, чтобы хорошо играли — и победит сильнейший. Не знаю, что у них по личкам, но помню в прошлом году Андрей выиграл нереальнейший матч в Турине с пятого матчбола. Но Даня, по-моему, в пятисетовом формате чуть-чуть фаворитом будет являться. Потому что и выиграл этот турнир, и Андрей ещё ни разу в полуфинал на ТБШ не выходил. Даня всё-таки в тяжёлые моменты матча до этого лучше справлялся. А так Андрей может хорошо сыграть», — сказал Гахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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