Арина Соболенко на US Open — 2023 повторила уникальное достижение Серены Уильямс

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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на US Open – 2023 добилась уникального достижения.

Напомним, ранее Арина вышла в полуфинал соревнований, со счётом 6:1, 6:4 обыграв 23-ю ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь.

Таким образом, Соболенко дошла до полуфинальной стадии на всех турнирах «Большого шлема» в одном сезоне. Подобного результата у женщин в последний раз достигала 23-кратная чемпионка мэйджоров, бывшая первая ракетка мира, легендарная американка Серена Уильямс. Это произошло в 2016 году.

Сезон 2023 года для Арины Соболенко на ТБШ:

Australian Open – 2023. Соболенко – Магда Линетт (Польша) – 7:6 (7:1), 6:2 (впоследствии победа в финале).

«Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко – Каролина Мухова (Чехия) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.

Уимблдон-2023. Соболенко – Онс Жабер (Тунис) – 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.

US Open – 2023. Соболенко – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:1, 6:4. – (?).