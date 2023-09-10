«Поразительно, Коко!» Серена Уильямс отреагировала на победу Гауфф в финале US Open

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс отреагировала на победу 19-летней соотечественницы Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата США — 2023.

«Аааа! Поразительно, Коко!» — написала Серена на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финальном матче Гауфф встречалась с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Игра завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Кори.

Эта победа стала первой для Гауфф на турнирах «Большого шлема». Американка провела свой второй финал ТБШ в карьере в одиночном разряде. Первый был на «Ролан Гаррос» — 2022, где она уступила представительнице Польши Иге Свёнтек. Счёт в личных противостояниях между Гауфф и Соболенко стал 4-2 в пользу американский теннисистки.