«Поразительно, Коко!» Серена Уильямс отреагировала на победу Гауфф в финале US Open
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс отреагировала на победу 19-летней соотечественницы Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата США — 2023.
«Аааа! Поразительно, Коко!» — написала Серена на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в финальном матче Гауфф встречалась с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Игра завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Кори.
Эта победа стала первой для Гауфф на турнирах «Большого шлема». Американка провела свой второй финал ТБШ в карьере в одиночном разряде. Первый был на «Ролан Гаррос» — 2022, где она уступила представительнице Польши Иге Свёнтек. Счёт в личных противостояниях между Гауфф и Соболенко стал 4-2 в пользу американский теннисистки.
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