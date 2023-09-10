Соболенко: как американцы могут поддерживать меня больше, чем Гауфф? Это было ожидаемо

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, насколько тяжело ей было бороться за титул в финале US Open – 2023 с американкой Кори Гауфф, для которой этот турнир является домашним.
«Не скажу, что играла против трибун. Мне пришло много сообщений с поддержкой из Нью-Йорка, так что я знала… Как они могут поддерживать больше меня, чем её? Конечно, они будут за неё болеть. Она в 19 играет в финале турнира «Большого шлема», это невероятно. Она на самом деле вошла в историю. Это было ожидаемо, я не играла против них.
Иногда поддержка может давить на игрока, на неё это давило в начале. Дело во мне, я не смогла добить важные розыгрыши, делала невынужденные ошибки. Дала им энергию, они стали громче, она стала лучше чувствовать себя на корте.
Иногда эмоции захлёстывают. Сегодня я начала мудрить и не попадала по мячам, по которым должна была попадать. Я делаю много виннеров и много невынужденных ошибок. Сегодня мои невынужденные ошибки во втором сете помогли ей поверить, что она может выиграть матч. После второго сета эмоции перехлестнули», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
- 10 сентября 2023
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