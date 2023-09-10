Элина Свитолина опубликовала фото с ортезом на ноге

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях фото, на котором она запечатлена с ортезом на ноге. К фото Свитолина прикрепила эмодзи «сердце и пластырь».

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

На Открытом чемпионате США – 2023 Свитолина дошла до третьего круга соревнований, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле. В данный момент Элина уже находится в Монако, с супругом Гаэлем Монфисом и дочкой Скай.

Напомним, Свитолина вернулась в тур весной 2023 года после того, как родила дочь в октябре 2022 года. Спортсменка уже завоевала титул на турнире WTA-250 в Страсбурге, дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и до полуфинала Уимблдона.