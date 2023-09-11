Джокович заплакал после победы над Медведевым в финале US Open

Сербский теннисист Новак Джокович заплакал после победы в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира он одолел россиянина Даниила Медведева со счётом со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

После этого серб не смог сдержать эмоций. Сперва он упал на корт и заплакал, а после этого направился на трибуны к своей семьей.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

Продолжительность финального матча составила 3 часа 17 минут. За это время серб сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Россиянин, в свою очередь, по ходу матча сделал шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.