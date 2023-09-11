Гахов рассказал, что его больше всего поразило в игре с Джоковичем в Монте-Карло

161-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов поделился впечатлениями от матча с многократным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло в 2023 году. Победу со счётом 7:6 (7:5), 6:2 одержал Джокович.
«Монте-Карло было первым его грунтовым турниром. И «Большая тройка» в конце карьеры не может всегда быть на пике, поэтому они выводят себя на главные турниры – ТБШ. Так что по Новаку было видно, что он не на пике, у него проблемы – тогда он и проиграл Музетти. И я на самом деле отыграл свой худший матч: не справился с нервами. Мысли были: «Ну ладно, выиграю я сет, что дальше? Новак сейчас опять как включится, как обычно он это делает». Не хватило немного веры в себя: он тоже человек и я могу его обыграть. Как раз в Монте-Карло он был немного уязвим. Как, естественно, выяснилось потом.
Новак на ТБШ и на обычном турнире – два разных игрока. Меня поразил лучший его удар – это приём. Куда бы я нм подал, мне визуально казалось по его позиции во время приёма, что он всё примет… Если только я не подам за 200 км/ч в девятку. И как раз в этом матче я плохо подавал. Потому что тогда ты начинаешь спешить, движения становятся более дёргаными. Из-за этого процент подачи падает. Это отличает его от других игроков.
Тот матч в Монте-Карло для меня самый запоминающийся, так как я не должен был играть с такими людьми из-за моего рейтинга. Я считаю Новака лучшим в истории тенниса — он The GOAT в «Большой тройке». Поэтому для меня это было невероятно. И жаль, что не получилось нервы в течение матча убрать. Может быть, это было связано с графиком: я три дня подряд играл трёхсетовики, а на четвёртый поставили с Новаком. Но нервяк не уходил. И чувствовал, что мне не хватает воздуха между розыгрышами. Возможно, из-за этого приходилось более авантюрные удары выбирать, чтобы заканчивать розыгрыш. И после брейка стали мысли крутиться: «О, я веду с брейком». Первый сет был равным, а потом эмоционально уже приуныл», — сказал Гахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Иваном Гаховым читайте на «Чемпионате» сегодня, в 10:45.
- 11 сентября 2023
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