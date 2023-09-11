«Ситуация в мире заставила нас сблизиться». Гахов — о любви в теннисном туре

161-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов рассказал о поддержке, которую ему оказывает его девушка Анна.
«Да, путешествую по турнирам не один. Девушка Аня уже стала членом команды, потому что в прошлом году всё время со мной каталась из-за ситуации в мире. Я-то в Барселоне давно живу, а она уехала из России и много недель со мной теперь проводит. Финансово я не мог тянуть тренера в определённый момент на турнирах, поэтому она со многими вещами мне помогала: была как менеджер – и на тренировку записать, и ракетку отдать на перетяжку, витамины развести или посоветовать какие для хорошего самочувствия. Поэтому очень ей благодарен.
Она невероятно быстро смогла адаптироваться к теннисному миру. Когда она рядом, мне играется спокойнее. Мы смогли найти гармонию и баланс в наших отношениях и моей карьере. Мне очень повезло.
Она решила инвестировать в меня, чтобы я стал более успешным (улыбается). И я стал лучше играть. Она вообще жила и работала в Америке на хорошей должности. Вернулась отдохнуть в Москву после долгого времени за границей. Тогда мы и познакомились. Сейчас в Европе не так просто найти работу, так что для этого она в Испании и пошла учить язык. Поэтому Аня чуть реже будет ездить со мной.
Познакомились в декабре 2021 года. Тогда и стали кататься по турнирам – начали с фьючерсов в Астане. Мы планировали, что будем друг к другу приезжать: она из России, а я – из Испании. А в итоге ситуация в мире заставила нас сблизиться. Летать стало тяжело, не как раньше: рейсы Москва – Барселона каждый день, сел и через четыре часа прилетел. Хоть на выходных! Поэтому она полностью решила переехать. Да и у нас ещё не было никакой квартиры в Барселоне: в отелях спали… Но не жалуемся», — сказал Гахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
- 11 сентября 2023
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