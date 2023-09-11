Фото: белоруска Арина Соболенко позирует с трофеем первой ракетки мира

Чемпионка Australian Open – 2023, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в фотосессии с трофеем, который официально вручается каждой новой первой ракетке мира. Арина выбрала для торжественного момента костюм-тройку в чёрном цвете.

Напомним, Соболенко дебютировала на первой строчке WTA сегодня, 11 сентября, сместив с данной позиции четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» польку Игу Свёнтек. Арина – 29-я в истории WTA-тура первая ракетка мира.

Ранее Соболенко приняла участие в Открытом чемпионате США – 2023. Белоруска дошла до финала, где в поединке за титул Соболенко (2) со счётом 6:2, 3:6, 2:6 проиграла шестой ракетке мира, 19-летней американке Кори Гауфф (6).