Арина Соболенко — после дебюта на первой строчке рейтинга WTA: жажду большего!

Чемпионка Australian Open – 2023, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на свой новый статус. С сегодняшнего дня 25-летняя Арина впервые в карьере стала первой ракеткой мира.
«Если бы кто-нибудь, когда я только начинала играть в теннис, сказал мне, что стану первой ракеткой мира, я бы ни за что в это не поверила, но мне очень повезло, и я благодарна за то, что на протяжении всей моей жизни меня поддерживала моя семья и окружение, чтобы я достигла того, что у меня есть сегодня. Спасибо всем за ваши тёплые сообщения, вы заставляете меня чувствовать себя особенной. Жажду большего!» — написала Соболенко в своих социальных сетях.
Напомним, Соболенко сместила с первой строчки рейтинга WTA четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» польку Игу Свёнтек. Арина – 29-я в истории WTA-тура первая ракетка мира.
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