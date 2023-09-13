«Время идёт, а боль всё та же!» Арина Соболенко показала архивное фото с погибшим отцом

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пронзительный пост в честь годовщины смерти своего отца Сергея.

Напомним, отец Соболенко скончался в 2019 году в возрасте 44 лет. До 19 лет Сергей профессионально занимался хоккеем, однако попал в автомобильную аварию и после этого играл только на любительском уровне.

«Время идёт, а боль всё та же! Мне тебя не хватает, папа… Это был бы твой 47-й день рождения…», — написала Соболенко в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В этот понедельник, 11 сентября, Соболенко дебютировала на первой строчке WTA, сместив с данной позиции четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», польку Игу Свёнтек. Арина стала 29-й в истории WTA-тура первой ракеткой мира.