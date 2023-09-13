«Время идёт, а боль всё та же!» Арина Соболенко показала архивное фото с погибшим отцом

Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пронзительный пост в честь годовщины смерти своего отца Сергея.
Напомним, отец Соболенко скончался в 2019 году в возрасте 44 лет. До 19 лет Сергей профессионально занимался хоккеем, однако попал в автомобильную аварию и после этого играл только на любительском уровне.
«Время идёт, а боль всё та же! Мне тебя не хватает, папа… Это был бы твой 47-й день рождения…», — написала Соболенко в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
В этот понедельник, 11 сентября, Соболенко дебютировала на первой строчке WTA, сместив с данной позиции четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», польку Игу Свёнтек. Арина стала 29-й в истории WTA-тура первой ракеткой мира.
- 13 сентября 2023
-
19:32
-
19:21
-
18:43
-
18:25
-
18:17
-
17:58
-
17:45
-
16:57
-
16:47
-
16:22
-
15:48
-
14:14
-
13:59
-
12:20
-
11:29
-
11:24
-
11:17
-
11:02
-
10:53
-
10:38
-
09:57
-
09:33
-
09:31
-
06:30
-
03:58
-
02:48
-
00:53
- 12 сентября 2023
-
22:44
-
21:06
-
20:44
-
20:01
-
19:23
-
19:06
-
18:29
-
18:17