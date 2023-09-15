Чесноков — о поражениях Рублёва в четвертьфиналах ТБШ: уверен, он выйдет в полуфинал

Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков высказался о неудачах шестой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфиналах турниров «Большого шлема». По его мнению, Рублёв обладает всеми возможностями для выхода в полуфинал «Большого шлема».
«Я считаю, что Рублёву часто не везло с соперниками, он три раза проиграл Медведеву, два раза – Джоковичу. Мало кто в мире сейчас может их обыграть. Андрею главное не расстраиваться и продолжать работать. Девять раз выйти в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» не каждому удаётся, и я уверен, что он сможет преодолеть эту стадию, у него всё для этого есть», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.
В текущем сезоне Андрей Рублёв три раза достигал стадии 1/4 финала на турнирах «Большого шлема», однако во всех трёх случаях россиянин проигрывал в борьбе за полуфинал. Всего в карьере у Рублёва девять матчей в четвертьфиналах ТБШ, из которых ему не удалось выиграть ни одного.
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