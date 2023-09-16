Экс-тренер Серены Уильямс: Медведев нравится мне как человек и как игрок. Он такой честный

Австралийка Ренне Стаббс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер титулованной американской теннисистки Серены Уильямс, высказалась о третьей ракетке мира российском теннисисте Данииле Медведеве.

«Мне нравится Медведев. Он такой честный. Почему он не так популярен? Думаю, он не ищет внимания. Он не стремится стать гостем шоу «Доброе утро, Америка» или любого другого. Не думаю, что Медведеву хочется быть суперпопулярным. Но он мне действительно нравится как человек и как спортсмен. Он энергичен и великодушен во многих отношениях.

Мне нравится, что в его ложе на стадионе всегда сидят три человека. И его жена там присутствует, не обращая ни на кого внимания. Она не надевает модные наряды, выглядит обычно. Мол, я мама, у меня нет времени на это. И это здорово. В то же время ложа Джоковича забита суперзвёздами и кем угодно ещё. Каждый занимается своим делом», — приводит слова Стаббс Sportskeeda со ссылкой на подкаст The Rennae Stubbs Tennis.