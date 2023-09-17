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19-летняя Эшлин Крюгер выиграла первый титул WTA, в Осаке обыграв в финале Чжу Линь

19-летняя Эшлин Крюгер выиграла первый титул WTA, в Осаке обыграв в финале Чжу Линь
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Сегодня, 17 сентября, состоялся финальный матч на турнире категории WTA-250 в Осаке (Япония) на хардовом покрытии. Победу одержала 19-летняя американка Эшлин Крюгер (123-я ракетка мира), со счётом 6:3, 7:6 (8:6) обыгравшая первую сеяную, китаянку Чжу Линь (35-я ракетка мира). Крюгер завоевала первый титул на турнирах категории WTA.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Крюгер семь раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Чжу Линь выполнила три эйса и допустила три двойных, брейк-пойнтов соперница ей не предоставила.

На турнире в Осаке участие принимали три россиянки. Анна Калинская вылетела в 1/4 финала, проиграв Крюгер, Валерия Савиных — по итогам второго круга, Диана Шнайдер — по итогам первого (обе потерпели поражения в матчах с казахстанкой Юлией Путинцевой).

Осака. Финал
17 сентября 2023, воскресенье. 05:05 МСК
Чжу Линь
35
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 6
6 		7 8
         
Эшлин Крюгер
123
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
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