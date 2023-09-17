19-летняя Эшлин Крюгер выиграла первый титул WTA, в Осаке обыграв в финале Чжу Линь

Сегодня, 17 сентября, состоялся финальный матч на турнире категории WTA-250 в Осаке (Япония) на хардовом покрытии. Победу одержала 19-летняя американка Эшлин Крюгер (123-я ракетка мира), со счётом 6:3, 7:6 (8:6) обыгравшая первую сеяную, китаянку Чжу Линь (35-я ракетка мира). Крюгер завоевала первый титул на турнирах категории WTA.
Матч продолжался 1 час 38 минут. Крюгер семь раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Чжу Линь выполнила три эйса и допустила три двойных, брейк-пойнтов соперница ей не предоставила.
На турнире в Осаке участие принимали три россиянки. Анна Калинская вылетела в 1/4 финала, проиграв Крюгер, Валерия Савиных — по итогам второго круга, Диана Шнайдер — по итогам первого (обе потерпели поражения в матчах с казахстанкой Юлией Путинцевой).
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
- 17 сентября 2023
-
10:40
-
09:59
-
09:46
-
04:57
-
00:20
- 16 сентября 2023
-
23:04
-
21:50
-
20:27
-
19:21
-
16:22
-
14:18
-
14:17
-
13:30
-
12:58
-
12:46
-
12:37
-
12:01
-
11:55
-
11:28
-
11:12
-
10:47
-
10:26
-
10:16
-
09:59
-
09:21
-
03:11
-
01:45
-
00:55
- 15 сентября 2023
-
23:58
-
23:06
-
22:00
-
21:00
-
20:43
-
20:27
-
19:52