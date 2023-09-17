19-летняя Эшлин Крюгер выиграла первый титул WTA, в Осаке обыграв в финале Чжу Линь

Сегодня, 17 сентября, состоялся финальный матч на турнире категории WTA-250 в Осаке (Япония) на хардовом покрытии. Победу одержала 19-летняя американка Эшлин Крюгер (123-я ракетка мира), со счётом 6:3, 7:6 (8:6) обыгравшая первую сеяную, китаянку Чжу Линь (35-я ракетка мира). Крюгер завоевала первый титул на турнирах категории WTA.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Крюгер семь раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Чжу Линь выполнила три эйса и допустила три двойных, брейк-пойнтов соперница ей не предоставила.

На турнире в Осаке участие принимали три россиянки. Анна Калинская вылетела в 1/4 финала, проиграв Крюгер, Валерия Савиных — по итогам второго круга, Диана Шнайдер — по итогам первого (обе потерпели поражения в матчах с казахстанкой Юлией Путинцевой).