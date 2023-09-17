Анастасия Потапова опубликовала эффектный снимок с новой фотосессии

27-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях снимок с новой, эффектной фотосессии. В кадре россиянка позирует в укороченном белом кардигане и джинсах.
Фото: из личного архива Анастасии Потаповой
Ранее Потапова выступила на турнире категории WTA-250 в Сан-Диего (США). Анастасия дошла до четвертьфинала, где со счётом 2:6, 3:6 проиграла будущей финалистке, чемпионке Australian Open — 2020, американке Софье Кенин (WC). Отметим, что по ходу соревнований россиянка обыграла трёхкратную финалистку турниров «Большого шлема», седьмую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер (1).
В данный момент Потапова готовится к старту на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). В первом круге соревнований она сразится с колумбийкой Эмилианой Аранго.
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